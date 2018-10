Nominata la nonna più sexy del mondo, ha 48 anni, quattro figli e un nipotino

La nonna più sexy del mondo è Gina Steward è bionda, ha gli occhi azzurri ed è bellissima. La nonna più sexy del mondo ha 48 anni.

Gina è stata nominata la nonna più sexy al mono dalla rivista Maxim australiana. Prima di essere nominata la nonna più sexy al mondo Gina Steward aveva partecipato a un concorso di bellezza sempre organizzato dalla rivista Maxim.

La bellissima donna non riuscì però a vincere il concorso a premi. La somma in denaro che avrebbe vinto Gina l’avrebbe regalata un’amica che era gravemente malata per essere stata colpita da un ictus e per la riabilitazione aveva bisogno di molto denaro.

La redazione di Maxim però non si dimenticata della bellezza di Gina nominandola la donna più sexy del mondo.

Al Daily Mail Gina molto emozionata ha detto che: “Non posso credere di essere in questa lista con persone davvero famose. Sono onorata e scioccata. Continuerò ad essere me stessa e a veicolare messaggi positivi”,