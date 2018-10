Uomo deluso, voleva un maschietto ma nasce una femminuccia, vende la figlia di 10 giorni a 5 mila euro

Una decisione sconcertante quella di un padre che ha venduto per 5 mila euro sua figlia di soli 10 giorni perché si aspettava un figlio maschio.

L’uomo non ha voluto dire la verità alla moglie alla quale aveva detto che la piccola era morta in un incidente stradale. In realtà l’uomo era rimasto molto deluso perché voleva assolutamente un maschietto e per questo aveva venduto la figlia al miglior offerente.

A denunciare l’accaduto è stata la mamma dell’uomo alla quale più volte il figlio le aveva impedito di vedere la nipotina.

La donna è riuscita ad entrare in casa e una volta che ha visto che la piccola non c’era ha capito che c’era qualcosa che non andava ed ha denunciato il figlio.

Subito dopo la denuncia le forze dell’ordine cinesi si sono messe subito in moto. Gli investigatori pensavano che la piccola fosse finita nelle mani di donatori di organi.

Poi sono riusciti a ritrovarla era in una casa di una coppia. La piccola è stata poi riportata alla mamma. Il padre ora rischia 10 anni di carcere.

Lo sconcertante episodio è avvenuto in Cina.