Alle porte di Foggia si è verificato un brutto incidente. Sulla statale 16 nei pressi del centro commerciale GradApulia, per cause in via di accertamento, tre auto si sono scontrate.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco. Il bilancio è pesante, sono cinque i feriti, per fortuna nessuno in grave condizioni.