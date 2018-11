Dopo due mesi relazione tra due giovani finisce, lui ruba dati bancari di lei e spende tutti i suoi risparmi

Una relazione durata due mesi finita nel peggior modo possibile. Lui, Angel Exford di 29 anni, si impossessa dei dati bancari di lei, Michael Fehsenfeld di anni 26 e spende tutti i suoi risparmi.

A rendere nota la notizia è stata la stessa Michael Fehsenfeld con un post sui social. I primi giorni tra i due sono bellissimi, lui sembra essere perdutamente innamorato di lei.

Poi la passione finisce. Un giorno il ragazzo dice di aver perso il suo portafogli e non avere la carta di credito con se. Lei le presta la sua per pagare la cena, un conto di oltre 80 sterline.

Il giorno dopo lei aveva organizzato una gita con la sua migliore amica, ma lui all’ultimo momento trova una scusa.

I due si lasciano perché lei scopre che lui ha un’altra relazione. Ma le sorprese non terminano per lei. Un mese dopo a Michael arriva l’amara sorpresa dell’estratto conto della sua carta. Il suo ex le aveva rubato i dati della carta di credito e aveva speso tutti i suoi risparmi in cene e regali per la nuova fidanzata.