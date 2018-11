Tutti alla ricerca dell’imputato che non si fa vivo, dopo giorni trovato morto sul water del tribunale

Un processo non ha potuto avere seguito ed è stato rinviato perché l’imputato non si era fatto vivo. L’uomo di 70 anni doveva essere sentito dalla corte di Kiel ma non si è mai presentato.

Dopo tre giorni l’incredibile scoperta di un agente. L’agente di sicurezza ha trovato l’uomo seduto ad un water del tribunale morto da tre giorni.

Sembra che la causa della morte sia un infarto. Sull’accaduto stanno indagando da giorni gli uomini delle forze dell’ordine tedesche.

L’uomo aveva 70 anni e sembra che non avesse più parenti. Solo l’autopsia chiarirà le cause della morte del 70 enne che sembra sia deceduto per cause naturali.