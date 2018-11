Ex onorevole dopo le ultime elezioni rimane senza lavoro, a 55 anni avrebbe diritto al reddito di cittadinanza

Marco Bergonzi è stato nella penultima legislatura Onorevole nelle file del Partito Democratico.

Nelle ultime elezioni dello scorso 4 marzo si è ricandidato ma è risultato essere il primo degli non eletti nella circoscrizione Emilia – Romagna.

Bergonzi, che ha compiuto 55 anni, è rimasto senza lavoro. L’azienda dove prima era impiegato come dirigente fece subito capire che non gradiva la sua lunga aspettativa.

L’Onorevole, una volta eletto, si licenziò. Dopo la mancata rielezione è rimasto senza lavoro e ora si è rimesso in gioco.

Ha partecipato a concorso per due posti come istruttore amministrativo alla Provincia di Piacenza.

L’ex Onorevole ha detto che aveva poche chance di superare il concorso ma ci ha provato lo stesso.

L’ex Onorevole non è però pentito della sua scelta di cercare la carriera politica: “Lo rifarei domani mattina. Ora avrei sei anni di anzianità aziendale in più, ma sarei infinitamente meno ricco come vissuto. Ero in aula il giorno che venne eletto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’emiciclo pieno come un uovo. Una grande solennità. L’applauso dopo l’elezione. Sono momenti che non si dimenticano per chi ama, come me, la politica”.