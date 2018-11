Un violentissimo impatto è avvenuto nella notte appena trascorsa in via Amendola angolo viale Einaudi. Due auto, per motivi in corso di accertamento, si sono scontrate all’incrocio terminando la loro corsa contro il palo del semaforo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato i conducenti delle due auto in ospedale.