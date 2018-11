Incidente d’auto, muore coppia di fidanzati a pochi metri dalla chiesa dove si sarebbero dovuti sposare, invitati sotto choc

Stavano viaggiando insieme per raggiungere la chiesa dove si sarebbero dovuto sposare. Era il loro grande giorno per Kathryn Schurtz, 35 anni, e Joseph Kearney, fidanzati da tempo che stavano per pronunciare il tanto atteso fatidico si.

Ma il destino alcune volte è crudele. Lei indossava il suo bellissimo abito bianco, lui era elegantissimo ma non avrebbero mai immaginato che a pochi chilometri dalla chiesa dove dovevano celebrare il loro matrimonio avrebbero trovato la morte.

Un terribile incidente avvenuto lungo l’interstatale 78 a Pittsburgh negli Stati Uniti d’America è stato fatale.

I tanti ospiti erano già in chiesa ed erano in attesa della coppia quando hanno saputo della immane tragedia.

Il loro suv, per un impatto tremendo si è incendiato non dando scampo a nessuno dei due che stavano per giurarsi eterno amore.