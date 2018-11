13enne costretto dalla prof a sedersi da solo in classe perché ha un tumore, per l’insegnante può essere contagioso

Per una professoressa cinese il tumore è contagioso. Per questo un ragazzino di 13 anni malato di cancro è stato fatto sedere da solo in classe.

La notizia è trapelata subito in tutto l’istituto scolastico e la prof è stata sospesa per discriminazione nei confronti di uno studente malato di cancro.

Il fatto è avvenuto nel sud-est della Cina ma è diventata in poche ore una notizia diffusa in tutto il mondo.

La prof non ha permesso al ragazzo neanche di sostenere gli esami. Il piccolo si era trasferito alla Liancheng Primary School di Quanzhou, in Fujian, subito dopo aver terminato il ciclo di chemioterapia per stare vicino ai genitori.

La denuncia dell’accaduto è venuta dal padre del 13 enne che ha pubblicato sui social la foto del figlio seduto da solo lontano dagli altri compagni.

L’uomo ha anche voluto rivelare che il suo piccolo ha cercato sempre di non svelare il trattamento della prof.