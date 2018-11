Erano programmate già le nozze ma lui muore in un incidente, lei fa una foto in abito da sposa con il suo ologramma e le sue ceneri

Una coppia molto unita che aveva programmato già le nozze, poi l’incidente terribile e la morte di lui. Lei però ha voluto ricordarlo con un gesto molto commovente.

Il giorno programmato delle nozze lei si è vestita con l’abito da sposa e si è fatta fotografare con il suo ologramma e le sue ceneri.

Poi ha deciso di condividere la foto su Facebook. L’immagine in pochissime ore è diventata virale. La ragazza si chiama Debbie Gerlach e ha detto che ha voluto reagire alla morte del suo fidanzato, Randy Zimmerman, ricordandolo con quel gesto.

Debbie, in lacrime, ha detto che si era svegliata con il cuore a pezzi sapendo che il padre non poteva accompagnarla all’altare da lui, perché Randy non c’era più. Per questo ha voluto ingaggiare una fotografa far scattare la foto speciale.

Debbie ha postato la foto sui social con il seguente commento su Facebook: “Oggi avrebbe dovuto essere il più bel giorno della mia vita. Oggi avrei dovuto sposare il mio migliore amico. Ma oggi non vedrò lo sguardo sul volto di Randy alla fine di quella navata, quando mi guarderà per la prima volta nel mio abito da sposa, il vestito che dovevo nascondergli perché non resisteva alla tentazione di vederlo”.