Donna si suicida lanciandosi dal balcone mentre gli ufficiali giudiziari le stanno eseguendo lo sfratto

Una donna ha deciso di farla finita. Aveva 65 anni e si rifiutava di lasciare l’appartamento dove viveva da sola da una vita.

Quando sono arrivati gli ufficiali giudiziari e la polizia locale per eseguire lo sfratto la donna ha deciso di farla finita lanciandosi dal quinto piano della sua abitazione.

Il dramma si è consumato nella mattinata di ieri al quartiere di Chamberì a Madrid in Spagna.

La donna era divorziata, era la madre di un figlio che se ne era andato di casa sei anni fa. La donna si è schiantata su un furgone parcheggiato sotto casa sua.

Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna. La donna era in arretrato con il fitto di casa. Doveva pagare 500 euro al mese di fitto ma purtroppo non ci riusciva.