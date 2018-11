Donna al volante mette in funzione il navigatore e finisce sui binari della ferrovia mentre passa un treno

Una tragedia sfiorata per un navigatore che fa le bizze. Una donna in America ha messo in funzione il navigatore che però la portata sul binario sbagliato.

La donna con la sua auto si è trovata a percorre i binari della ferrovia proprio mentre passava un treno ad alta velocità.

La sua fortuna è stata che il treno non è passato su un binario diverso rispetto a quello dove la donna stava viaggiando con la sua auto.

Il navigatore forse per un incidente precedente o per un errore di calcolo suggeriva alla donna, che non sapeva la strada che portasse alla sua destinazione, di continuare a percorrere la strada ferrata a doppio binario.

A bloccare la donna sono stati gli uomini della polizia locale. La donna forse è stata tratta in inganno anche perché la zona che stava percorrendo era completamente buia.