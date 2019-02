A Matilde Brandi muore la madre subito dopo l’intervista a “Verissimo” durante la quale ha parlato della sua terribile malattia

La madre di Matilde Brandi è morta subito dopo che la figlia a Verissimo aveva raccontato in lacrime la sua terribile malattia.

Da Silvia Toffanin la famosa ballerina ha parlato di sua madre Giuseppina: “Mia mamma si è ammalata diversi anni fa, quando ha cominciato a mostrare i primi sintomi dell’Alzheimer. Ogni giorno vedo un pezzetto di lei che se ne va. Ormai è stanca, ma questa è una malattia maledetta perché non c’è una cura. Non riesce neanche più a mangiare, dobbiamo imboccarla noi. Voglio parlare di questa malattia per tutti gli italiani che hanno un caro che ne soffre. Mia madre era un treno, è dura vederla costretta a letto. Io spero che lei non capisca, che viva nel suo mondo”.

Subito dopo l’intervista e la morte della madre Matilde Brandi ha postato il seguente messaggio sui social: “Vola mamma, vola in alto più che puoi. Ora nessuna malattia potrà farti più del male. Grazie a Verissimo e un grazie speciale a Silvia Toffanin dal cuore grande e meraviglioso come i suoi occhi! Mamma hai aspettato che raccontassi la tua storia e alla fine della puntata sei volata via non potevo immaginare”.