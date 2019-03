Al suo addio al nubilato giovane sposa muore annegata, sarà sepolta con l’abito bianco

Una giovane donna di soli 30 anni aveva un grande sogno nella vita quella di sposarsi con il suo compagno di sempre.

Ma il suo sono si è infranto al suo addio al nubilato. La donna era in compagna delle sue amiche quando, per cause in via di accertamento, sabato scorso sarebbe annegata cadendo nel fiordo Carlingford Lough, nella contea di Louth, in Irlanda.

Il gravissimo incidente è avvenuto subito dopo la mezzanotte.

A rendere nota la morta della povera ragazza è stato il suo compagno, James Griffin che si è affidato ai social per raccontare la sua storia e il suo amore per la sua giovane compagna morta per un fatale incidente.

Il ragazzo ha detto che l’amerà per sempre. La ragazza forse è uscita dal pub dove si stava festeggiando l’addio al nubilato da una porta sbagliata.

Intorno alle 19,30 le telecamere del pub la riprendono mentre cammina verso le acque del Carlingford Lough dove purtroppo poi è annegata. I genitori hanno deciso di seppellirla con l’abito da sposa che avrebbe indossato il giorno del suo matrimonio.