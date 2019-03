27enne finge di essere morto per far smettere alla moglie di chiedere continuamente soldi

Danny Gonzales, un ragazzo di soli 27 anni, originario dell’Honduras ma da anni trasferito per lavoro negli Stati Uniti, ha finto di essere morto per far smettere alla moglie di chiedergli continuamente soldi.

Danny Gonzales ha spiegato alle forze dell’ordine che lo hanno fermato di aver finto la sua morte perché la moglie ogni settimana lo chiamava per chiedere soldi.

I due si erano sposati da soli due anni. L’uomo ha pensato di liberarsi per sempre della moglie fingendo la sua morte.

L’uomo ha prima detto alla moglie di aver scoperto di essere gravemente malato. Poi ha fatto in modo che alla moglie pervenisse una sua foto steso sul letto con batuffoli di cotone nelle narici e il suo corpo coperto da un lenzuolo bianco.

L’uomo però non immaginava che la moglie avesse inviato la sua foto da morto alla televisione locale che avrebbe iniziato a far girare l’immagine sui social e in tv.

I parenti dell’uomo allarmati hanno iniziato a indagare e hanno scoperto l’incredibilità verità.