Avvenente controllore donna si intratteneva con i passeggeri e filmava gli incontri amorosi

Una donna di 33 anni , controllore sui treni, era solita intrattenersi con passeggeri, preferibilmente quelli senza biglietto e filmava gli incontri a luce rosse.

I video e gli audio non lasciano dubbi sulla natura degli incontri e sui gusti del controllore.

La donna si fermava con i passeggeri, di solito, nelle carrozze vuote.

Le tratte interessate sono quelli regionali della Sassonia-Anhalt nella Germania orientale.

I video venivano anche postati su siti per adulti

La compagnia ferroviaria ha immediatamente licenziato la donna e ha rilasciato il seguente comunicato: «L’impiegato in questione non lavora più per noi dall’inizio di quest’anno. Non tolleriamo il suo comportamento in alcun modo e lo condanniamo. Non è consentito ai dipendenti utilizzare abiti da lavoro, attrezzature o spazio per scopi privati ​​o commerciali. Stiamo esaminando i dettagli del caso e valutando ulteriori misure».