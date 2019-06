Compra un pezzo di scacchi per soli 5 sterline, ora vale più di un milione quel pezzo era ricercato da più di 200 anni

Gli Scacchi di Lewis sono forse i più ricercati tra gli estimatori di questi pezzi di antiquariato, il valore di ogni pezzo, sono 93 in tutto, è inestimabile.

Gli scacchi di Lewis furono scoperti nel lontano 1831 sull’isola di Lewis in Scozia. Di quei 93 pezzi ne mancavano 5.

Uno di questi fu comprato nel lontano 1964 da un antiquario per un prezzo simbolico di 5 sterline. L’uomo non ha mai immaginato di avere un incredibile tesoro.

I nipoti dell’uomo hanno portato il pezzo di scacchi alla casa d’aste Sotheby’s di Londra e li hanno scoperto che quel pezzo insignificante, fatto di avorio di tricheco, aveva un valore inestimabile di oltre un milione di sterline.

L’esperto che ha visto per primo il pezzo degli scacchi di Lewis non credeva ai suoi occhi: «Ce lo hanno portato per una valutazione come accade ogni giorno ho detto ‘oh mio Dio, è uno degli scacchi di Lewis’. È un po’ rovinato, ha perso un occhio, ma ha ancora tanto fascino»