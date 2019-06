Irina non riesce a trovare un lavoro per il suo aspetto, è esageratamente bella

Il sogno di ogni donna è piacere. Molte cercano continuamente l’approvazione dagli altri, o per insicurezza o, a volte, anche per superficialità. Si pensa che chi sia bella sia felice e le vada tutto bene. Ma non è proprio così.

In realtà questo discorso potrebbe essere fatto anche al maschile. Perché tantissimi sono gli uomini accecati dalla voglia di essere belli tanto da ricorrere sempre più spesso alla chirurgia estetica. Ma la storia che stiamo per raccontare riguarda una donna, Irina, una ragazza russa che abita a Londra e che, nonostante un ottimo curriculum, non riesce a trovare lavoro perchè la sua bellezza o intimoriva a creava molto diffidenza.

Ai colloqui, come lei stessa ha rivelato, le dicevano “sei troppo bella con questo aspetto non troverai mai un lavoro”, E così è stato nonostante la ragazza fosse laureata e molto in gamba.

Irina, laureata in giurisprudenza, ha dovuto ad un certo punto arrendersi e invece di perseguire la strada dell’avvocatura che era il suo sogno ha deciso di vendere abiti on line.Irina è molto dispiaciuta di ciò che le è accaduto, come se la sua bellezza fosse diventata, tutto ad un tratto, una colpa.

Lei che nella vita si è sempre molto impegnata, ha studiato e ha fatto molti sacrifici ha dovuto rinunciare al lavoro dei suoi sogni perché esageratamente bella.