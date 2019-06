Fedez sorprende tutti… “Alcuni mesi fa i medici mi hanno riscontrato un’anomalia che non presagiva nulla di buono”

Un Fedez che non ti aspetti quello che ieri ha pubblicato qualcosa di molto personale e toccante. Per la prima volta il famosissimo rapper ha parlato della sua vita e di quanto siano importati i suoi affetti.

Fedez ha parlato per la prima volta del suo stato di salute. Alcuni mesi fa, durante una visita di controllo, i medici gli avevano riscontrato una piccola anomalia che non presagiva nulla di buono.

Fedez ha voluto subito rassicurare i suoi fan dicendo che è “tutto sotto controllo” . Il rapper milanese ha anche voluto sottolineare le priorità della vita: “Sono sempre combattuto se parlare in maniera del tutto onesta di alcuni piccoli ostacoli che sono riuscito a superare diventando papà, perché oltre a rischiare di essere eccessivamente retorico mi rendo conto che la nostra condizione di privilegio, agli occhi di molti, possa mettere in secondo piano praticamente qualsiasi problema. Credetemi quando vi dico che i soldi non potranno mai essere la panacea di tutti i vostri mali”.

Fedez ha voluto sottolineare come non sono importanti i soldi ma gli affetti: ” Da lì in poi è stato tutto in divenire. Sembra stupido, ma vorrei riuscire a trasmettervi che il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio. Tutto il resto può essere bellissimo, ma non indispensabile. Ho rincorso i miei sogni, il successo e i soldi e mentirei se vi dicessi che non è stato bello. Ma rincorrere Lello è tutta un’altra storia! Cercate qualcosa (o meglio qualcuno) da rincorrere che vi renda realmente felici e non sarà tempo sprecato».