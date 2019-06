Da ragazzina era vittima di bullismo, grazie alle chirurgia si trasforma, a soli 24 anni è una delle donne più desiderate al mondo

Il bullismo è un fenomeno mondiale che, purtroppo, riguarda tantissimi adolescenti e le loro famiglie che si trovano a fare i conti con una realtà difficile in cui si trova il proprio figlio o la propria figlia.

Quando i bulli prendono di mira non ci sono tante alternative o quella di subire la situazione, chiudersi in se stessi e subire o, piuttosto quella di reagire e mettere a punto una strategia per acquisire sicurezza in se stessi, affrontare il mondo a testa alta e riuscire vincenti.

E’ proprio questo è accaduto ad una ragazza che oggi ha 24 anni, Celine Centino che vive a Zurigo, in Svizzera. La ragazza, bellissima su Instagram ha 60.000 followers, una bella rivincita per una ragazza che da adolescente è stata bullizzata per il suo aspetto fisico. La ragazza che, certamente, avrà vissuto i suoi momenti di sconforto, ha saputo reagire e prendere in mano la sua vita. Lavorando come parrucchiera ha messo da parte un bel gruzzoletto con cui ha fatto diversi interventi estetici per eliminare quelli che per lei e, probabilmente agli occhi del mondo, erano difetti. Ora la ragazza è sicura di se e va fiera per il mondo. Certo i ritocchi estetici non sono la soluzione alle proprie insicurezze, bisognerebbe, piuttosto, lavorare sulla propria autostima ma, in ogni caso la ragazza in questione ha trovato un modo per non soccombere.