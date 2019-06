Non potrà mai esserci al matrimonio di figlia, perché una malattia terribile lo stava portando via, ma un padre è sempre un padre e le fa un regalo che non ha valore

Il giorno del matrimonio per ogni donna è un giorno speciale perché, oltre a stare per iniziare una nuova vita, significa anche lasciare la famiglia di origine.

Il passo che si compie è unico perché si esce dalla casa di famiglia in cui si tornerà come donna sposata. Si lascia la propria camera, le proprie abitudine , le comodità , la mamma e poi il papà che per ogni figlia femmina è una figura speciale.

Il giorno del matrimonio è quello in cui un papà realizza che sua figlia non è più la sua bambina e non è facile da accettare.

E allora il momento bellissimo è quello della entrata in chiesa al braccio del proprio padre e quello del primo ballo abbracciate al proprio papà. Fortunate tutte quelle ragazze che possono avere al proprio fianco il loro papà nel giorno del matrimonio, una ricchezza ineguagliabile.

Così fortunata non è stata Meredith che ha perso il proprio papà tre anni prima che si sposasse ma, per non perdere anche il momento del ballo ha ballato con il papà in abito da sposa quando il papà stava ancora bene, e poi quel filmato è stato trasmesso il giorno del matrimonio di fronte ad una platea di parenti e amici commossa.