Nasce prematuro a sole 25 settimane, era grande quanto una mano, non aveva speranze poi la vita offre sempre sorprese

Quando una donna scopre di essere in dolce attesa diventa già mamma e il suo istinto la guida e la guiderà da qual momento in poi ne difficile e bellissimo cammino della maternità.

Nonostante tutti i consigli che la futura mamma avrà, l’istinto materno, vince su tutto.

A volte, però, è già dalla gestazione che nascono problemi e una futura mamma che già è entusiasta ma spaventata si affida ai medici. Questa storia racconta di una mamma che , purtroppo, alla quinto mese di gravidanza si è accorta che si erano rotte le acque.

Nonostante i medici le avessero consigliato di abortire perché il bambino che portava in grembo non ce l’avrebbe fatta, lei, Mhairy che insieme al marito vive nel West Sussex, in Inghilterra, ha sfidato tutto e tutti ed è voluta andare avanti partorendo quel bambino e pregando ogni giorno che si salvasse.

Quando il piccolo ha visto la luce era davvero minuscolo e stava dentro una mano. Ma ha lottato e, contro ogni previsione medica, ha superato tutti i momenti più difficili fino ad arrivare al giorno delle dimissioni dall’ospedale.

Oggi il bambino sta bene e ha già compiuto il suo primo anno di vita.

Quando la mamma ripensa al momento in cui i medici le consigliavano l’aborto è felicissima di non aver dato retta a nessuno se non al suo istinto.