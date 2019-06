Coppia decide di adottare una bimba, la piccola era stata abbandonata dai genitori, dopo un po’ di tempo scoprono l’agghiacciante verità…

Adottano una bambina orfana da un villaggio Africano, ma dietro la sua vita si nasconde un’agghiacciante verità.

Quella che stiamo per raccontare è una storia triste che , però, per fortuna, ha un lieto fine.

Una coppia americana, Jessica e Adam Davis, volevano adottare un bambino africano e si sono rivolti ad una associazione che si occupava proprio di questo. Dopo un po’ di tempo l’associazione ha detto loro che c’era una bambina che si poteva adottare perché non aveva il papà e la mamma non poteva prendersi cura di lei.

La coppia ha accolto con entusiasmo la notizia anche se un po’ si è meravigliata della velocità con cui è riuscita ad adottare .

Un giorno la coppia decise che la bambina dovesse fare una telefonata via skype con la sua mamma e così scoprirono che la mamma non l’aveva fatta adottare ma che l’aveva lasciata partire pensando andasse in un altro paese per uno scambio culturale.

L’Associazione aveva estorto la firma della mamma con l’inganno e così è venuto fuori che l’associazione si occupava di traffico di bambini che venivano venduti illegalmente.

La famiglia che aveva adottato la bambina ha riportato immediatamente la bambina dalla sua mamma e poi ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Quel giorno abbiamo capito una cosa. Troppi di noi vedono l’adozione internazionale come un modo per “salvare” i bambini.

Invece, si nascondono atroci verità. La famiglia Davis continua ancora a sentirsi con la mamma e con la bambina.