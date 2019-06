Ascolta la radio e intervenire in diretta per raccontare la sua esperienza di marito traditore, ad ascoltare però c’è moglie che scopre tutto in diretta

Una trasmissione radiofonica come ce ne sono tante e un argomento su cui intervenire in diretta se c’è qualcosa da dire, da raccontare.

Accade ogni giorno, ma non così spesso accade ciò che stiamo per raccontare. Durante la trasmissione in diretta alla radio si parlava di tradimento e allora ha pensato di intervenire anche un uomo che ha voluto raccontare la sua esperienza, in diciassette anni di matrimonio ha tradito la moglie quattro volte.

Il radioascoltatore non aveva , però, fatto i conti con gli altri radioascoltatori tra i quali c’era anche la migliore amica della moglie che non ha perso tempo ad alzare il telefono e a raccontare quello che aveva appena ascoltato alla moglie. E così amica e moglie sono intervenute a loro volta in trasmissione e la moglie ha avuto parole di ringraziamento per la trasmissione spiegando che solo grazie a loro ha potuto sapere la verità.