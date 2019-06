Marito deve andare ad un addio al celibato, la moglie gli fa la liste delle cose che non deve fare e poi succede l’inimmaginabile

Una donna, quando ha saputo che il marito avrebbe partecipato ad un addio al celibato ha deciso di scrivere alcune regole che avrebbe dovuto rispettare. Il problema che queste regole che la signora ha pensato bene di dettare sarebbero dovute valere sia per il marito che per tutti gli altri uomini che avrebbero partecipato alla festa. La signora ha iniziato la lista con questa premessa: “sono più che felice di lasciarlo andare“ e poi giù tutte le regole: “nessuna droga illegale”, “nessuna sigaretta”, “niente alcol”, “nessuna ballerina e donna in generale”, “niente auto veloci, ma solo taxi”, “tutti i telefoni degli invitati devono essere sempre raggiungibili”, “nessuna bestemmia”, “nessuna scommessa”.

Quando la donna ha terminato di scrivere la lista la donna l’ha pubblicata su face book chiedendo vari pareri. Poiché i pareri sono stati negativi, la donna ha cambiato idea e ha deciso che il marito non aveva il permesso per partecipare alla festa.

L’uomo in questione non è mai entrato nel merito di questa discussione e, dunque, non conosciamo il suo parere in merito.