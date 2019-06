Invitata al matrimonio dà come regalo 5 dollari e mangia tutto il buffet, gli altri invitati restano a bocca asciutta

Un matrimonio difficile da dimenticare quello di due ragazzi che avevano pensato a tutto nei minimi dettagli.

Avevano optato per una cerimonia semplice con solo 25 invitati e con buffet che sarebbe riuscito a soddisfare tutti se non fosse stato per la presenza di un’invitata. La persona in questione era la figlia del miglior amico del padre della sposa. Quando l’uomo ha ricevuto l’invito ha chiesto se poteva portare con se anche la figlia e il genero. Gli sposi hanno detto di si pentendosene amaramente dopo.

Appena arrivato il momento del buffet, infatti, la donna si è avvicinata e ha iniziato a mangiare non lasciando niente per gli altri ospiti senza che nessuno la fermasse o le dicesse qualcosa. A fine festa ha dato agli sposi una busta con dentro 5 dollari ed è andata via.

La sposa ha raccontato questa bruttissima vicenda su face book dove ha raccolto tantissimi commenti.