Amichetto non va alla festa del compagno di classe e la mamma del festeggiato gli mette la fattura della mancata presenza nello zaino

Una mamma aveva organizzato la festa del suo bambino in un impianto sciistico e aveva dato a tutti gli invitati , l’invito dove era indicato tutto il necessario per la presenza alla festa.

Un bambino invitato, all’ultimo momento non era potuto andare e la mamma non era neppure riuscita ad avvisare della mancata presenza.

Quando il figlio era tornato da scuola aveva dato alla mamma, uscendola dallo zaino, la fattura di €15,95 sterline per la mancata presenza alla festa.

A quel punto i genitori sono rimasti sconvolti della ricevuta che era nello zaino e si sono rifiutati di pagare.

La mamma ha così detto: “Le ho detto che non avrei pagato. Avrebbe dovuto parlare prima con me e non mettere la ricevuta nella cartella di mio figlio. Avrei sicuramente compreso il problema derivato dalla mancata presenza di Alex, ma non riesco proprio ad accettare il modo con cui si è comportata”.