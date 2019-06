Donna entra in chiesa e si spoglia completamente dicendo, Padre voglio essere purificata

Un episodio certamente sconcertante quello accaduto a Lissone e raccontato dal Giornale di Monza.

Una donna è entrata in chiesa, nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù, e si è diretta verso il prete. Appena lo ha raggiunto ha iniziato a spogliarsi dicendo “Padre voglio essere purificata”.

La donna di appena 37 anni ha compiuto questo gesto in preda ad un raptus.

Il prete, pur provandoci, non è riuscito a farla ragionare e a fermarla, tanto che, alla fine, si è visto costretto a chiamare la polizia.

La donna che ha scelto come momento il pomeriggio, verso le 18 per compiere questo insano gesto, in quel momento non ragionava e, dopo l’intervento della polizia e del 118, è stata portata via.

L’unico che ha rilasciato una dichiarazione in merito a quanto accaduto è stato padre Giacomo Spini che ha detto così: “Non c’è nulla da commentare”.