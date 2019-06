Donna scopre il tradimento del marito medico con l’infermiera, cosa accade

Un marito, medico, aveva una storia clandestina con un’infermiera. A scoprire il tradimento è stata una nipote della coppia che ha rivelato tutto alla moglie tradita.

La donna , a quel punto, ha ottenuto un risarcimento di 70.000,00 euro per essere stata tradita, per la fine del matrimonio e anche per avere subito, durate il matrimonio, violenze sia verbali che fisiche. A nulla sono falsi i tentativi del marito traditore volti a giustificare la sua condotta addebitandola anche alla moglie da lui definita “una depressa” che inventava tradimenti addebitandogli e anche mettendolo in cattiva luce con i suoi pazienti.

La moglie tradita durante il matrimonio non era stata mai felice perché il marito non la rispettava e per questo era stata ricoverata in ospedale quattro volte per gravi crisi depressive.

Un risarcimento importante quello ottenuto dalla moglie che, insieme alla separazione dal marito, dovrebbe darle un po’ di serenità.