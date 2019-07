Da piccolo erano stati grandissimi amici, per caso dopo 60 anni scoprono di essere fratelli

Una storia bellissima quella che ci apprestiamo a raccontare. Due bambini, da piccoli erano diventanti grandi amici e insperabili.

I due che si chiamano Duncan Cumming e Ron Cole condividevano tutto. In Canada abitavano a Ottawa e per un breve periodo hanno frequentato insieme la scuola.

Poi per motivi ignoti si sono persi di vista. Si sono ritrovati dopo 60 anni quando grazie all’esame del Dna si è scoperto che i due amici inseparabili erano fratelli.

A fare in modo che ci fosse l’incredibile scoperta ha contribuito la Parent Finders Ottawa che finalmente è riuscita dopo tanti anni a riunire la famiglia.

I due non hanno saputo subito di essere fratelli perché in tenera età sono stati adottati da due famiglie diverse che non hanno voluto far rendere noto il loro stretto grado di parentela.

I due gemelli Ron e Duncan stanno cercando ora di riunire la famiglia: “Anche da bambini eravamo molto diversi non abbiamo mai sospettato niente”.