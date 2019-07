25enne approccia uno steward su un volo con avance molto esplicite e imbarazzanti, cosa accade

Una giovane donna di 25 anni, Katherine Goldberg ,insegnante di inglese, aveva preso un volo, il Virgin Atlantic che dal Sud Africa l’avrebbe riportata a Londra.

La donna , infatti, era andata a trovare i suoi parenti in Sud Africa e stava rientrando a casa.

La donna, alla vista di uno steward, non ha resistito e gli ha fatto delle avance decisamente eloquenti non solo a parole ma anche con i fatti arrivando ad integrare, con la sua condotta, il reato di molestie sessuali.

Lo steward non ha accettato tale atteggiamento né tantomeno ha ricambiato le avance della sfacciata passeggera e l’ha denunciata ai suoi superiori. Così, appena arrivata in aeroporto, la ragazza è stata arrestata per molestie sessuali in volo ed è uscita di galera solo pagando una cauzione.

Pare che la ragazza prima di salire sull’aereo avesse bevuto molto whisky.

Ora subirà un processo per molestie sessuali e rischia fino a 10 anni di carcere.