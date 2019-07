Marito sospetta che la moglie abbia un amante, si nasconde sotto il letto, scopre la terribile verità

Un uomo da tempo sospettava che la moglie avesse l’amante. Aveva bisogno, però, di coglierla in flagrante per sentirsi assolutamente sicuro e così ha deciso di escogitare un metodo che non lasciasse dubbi. La vicenda, che si è svolta a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, ha coinvolto più persone. Vediamo cosa è accaduto.

Dicevamo che l’uomo voleva vedere con i propri occhi cosa facesse la moglie quando lui era fuori di casa e così ha pensato di nascondersi sotto il letto. Purtroppo, effettivamente la donna ha ricevuto casa il suo amante e quando erano insieme in camera da letto in atteggiamenti che non lasciavano dubbi all’immaginazione, il marito è venuto fuori da sotto il letto. A quel punto la donna ha pianto disperata,il marito urlava e minacciava e sono arrivati i vicini e poi i genitori della coppia.

In tutto questo l’amante se l’è data a gambe.