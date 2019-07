Entra in un supermercato, scatta un selfie mentre lecca il gelato, e poi lo rimette nello scaffale, le terribili conseguenze di questo folle gesto

Una ragazza è andata in un centro commerciale, e si è fatta un selfie mente leccava un gelato e poi, ridendo, lo rimetteva a posto.

La notizia è stata divulgata dalla Lufkin Police & Fire sulla pagina Facebook che ha così comunicato: «Stiamo lavorando per identificare la ragazza che ha leccato il gelato in scatola al supermercato per poi rimetterlo in frigo».

La ragazza che certamente pensava di fare uno scherzo innocente ora rischia fino a 20 anni di carcere

La polizia ha fatto sapere che: «I nostri detective stanno lavorando per confermare l’identità della donna nel video virale pubblicato su internet. La sospettata ha leccato una confezione di Blue Bell “Tin Roof” presso il Lufkin Walmart attorno alle 11 di sera dello scorso 28 giugno. Una volta che l’identità sarà confermata, i nostri agenti procederanno con l’arresto. Allo stesso modo stiamo cercando di capire chi è il ragazzo con la maglia verde accanto alla sospettata»