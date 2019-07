Va al ristorante, pranza ma non vuole pagare il conto, prova a scappare dal solaio ma succede l’imprevedibile

Una ragazza si era recata in un ristorante, il Sombrero! Mexican Grill di Garden Grove, in California e aveva deciso di pranzare senza , però, alla fine pagare il conto. Aveva così architettato di fuggire attraverso il bagno, dalla griglia della condutture dell’aria, ma questa non ha retto e la ragazza è precipitata nel mezzo del locale sotto gli occhi increduli degli altri avventori.

Per fortuna chi stava pranzando in direzione della griglia ha sentito che dal soffitto qualcosa si stava muovendo e ha fatto appena in tempo a spostarsi. Qualche ospite del ristorate ha ripreso la scena e l’ha postata su you tube. Si pensa che la ragazza fosse drogata o, almeno un po’ alterata.