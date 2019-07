33enne poliziotto chiede un lungo periodo di ferie e saluta i suoi colleghi, torna in caserma e si presenta con il nome di Laura

Un uomo di 33 anni brasiliano, Thiago de Costa Teixeira, che da anni lavora nella città di San Paolo come poliziotto ha chiesto e ottenuto un lungo periodo di ferie.

L’uomo ha motivato la sua richiesta, tre mesi di ferie, dicendo che era stressato dal lavoro e doveva concedersi un periodo di vacanza.

Richiesta accettata dal comandante. Thiago al suo ritorno, dopo tre mesi e un giorno, si è presentato con un look completamente diverso dicendo che da quel momento in poi si sarebbe chiamata Laura.

Il 33enne era spostato con due figli e, dopo un lungo periodo di meditazione ha pensato di non essere più a suo agio in un corpo di un uomo, per questo è volato in Thailandia dove si è sottoposto a un intervento per diventare donna.

I suoi colleghi in un primo momento sono rimasti shoccati poi hanno detto che la sua è stata una decisione molto coraggiosa.

La moglie, al momento, è ancora sotto choc. La nuova poliziotta Laura ha chiesto e ottenuto di cambiare reparto e di essere trasferita.