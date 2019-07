Ragazza racconta al fidanzato di essere malata si fa prestare i soldi , ecco, invece a cosa le servivano

Una ragazza di 31 anni, Charlotte Roche, scozzese, ha chiesto un prestito al suo fidanzato di 20.000,00 raccontandogli di avere un cancro alle ovaie e di doversi sottoporre a delle cure molto costose. Il ragazzo non ha esitato a darle quei soldi felice di poterle esse di aiuto. La ragazza, se per fortuna non era malata e dunque non aveva bisogno di alcun intervento alle ovaie per la rimozione del tumore, ha raggirato il ragazzo per un motivo davvero terribile, quei soldi li doveva usare per farsi dei ritocchi estetici. Il ragazzo lo ha scoperto e le ha chiesto immediatamente la restituzione del danaro oltre a lasciarla.

La ragazza non ha voluto restituire il danaro e il fidanzato, ormai ex, l’ha denunciata.

La ragazza è stata arrestata e dovrà restituire il totale importo al suo ex fidanzato.