Bambino di due anni mentre mangia una banana rimane paralizzato ad una mano, cosa gli è accaduto è sconvolgente

Un bambino di due anni, Evan Waters era a casa con i suoi genitori e stava mangiando una banana che era stata acquistata da Aldi un supermercato.

Il bambino ad un tratto ha lanciato un urlo e i genitori sono subito accorsi. Hanno visto che il loro bambino aveva una mano gonfissima e che non riusciva più a muovere perché era paralizzata.

Era accaduto che mentre il bambino aveva staccato la banana dal casco era uscito un ragno che lo aveva morso.

La mamma ha dichiarato: “E’ stato orribile … Quando lui ha iniziato a urlare e ci siamo avvicinati il ragno era già scappato via. La sua mano si è gonfiata come un palloncino ed era temporaneamente paralizzata. Solo in ospedale i medici ci hanno spiegato che si era trattato del morso di un ragno”.

Il bambino è stato immediatamente portato in ospedale e curato. La mamma ha voluto rendere pubblica la vicenda per far si che non accada più in futuro. La catena di supermercati si è scusata pubblicamente e ha offerto alla famiglia un risarcimento di 400 sterline.