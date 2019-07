17enne si fa fare un piercing alla lingua e sta per soffocare, cosa le è accaduto è sconvolgente

Una ragazza di 17 anni, Amy Revell come molte ragazzine della sua età, aveva la passione per i piercing e aveva deciso di farsene ,mettere uno sulla lingua. Dopo aver ottenuto il permesso dai genitori si è fatta mettere il piercing ma le conseguenze di questo gesto non le aveva proprio considerate ,anche perché conseguenze simili sono davvero rare. E’ accaduto che sulla lingua si è formato un grumo di sangue così grosso che le impediva di respirare. La ragazza si è spaventata tantissimo e si è recata in ospedale dove hanno provveduto a farle scoppiare quella bolla di sangue molto grande. La ragazza ha dichiarato: “Avere gonfiori e lividi è una conseguenza assolutamente normale, ma nel mio caso non riuscivo neanche a respirare” e poi ha aggiunto: “I dottori mi hanno detto che non avevano mai visto una lingua del genere e che temevano che per rimuovere l’ematoma sarebbe stato necessario un intervento chirurgico”.

Loading...