Presenza inquietante in casa, si muove da una stanza all’altra e getta a terra oggetti e fa muovere sedie, uomo fa un video scene inquietanti e sconvolgenti

Un uomo, sostiene che in casa sua abiti un fantasma. Poiché l’uomo è esasperato da questa presenza inquietante e angosciante che non lo fa più vivere, e poiché difficilmente viene creduto quando racconta cosa avviene a casa sua, ha deciso di riprendere il fantasma con il suo smartphone per mostrare a tutti cosa accade quando il fantasma decide di farsi sentire. Nel video, infatti, si vedono oggetti che cadono a terra, mobili che si muovono, in particolare una sedia, porte che si aprono.

E lui stesso a spiegare: “In questo video sono riuscito a riprendere il fantasma mentre passeggia nella mia casa: si fa strada da una stanza all’altra e getta a terra gli oggetti nel soggiorno”.

In tanti credono a queste presenze ma altrettanti sono scettici, certamente servirebbe vivere in prima persona queste vicende per poter poi capire dove è la verità.