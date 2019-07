Una bambina piange in una banca , un video la riprende ma è un fantasma

Un video riprende una scena decisamente inquietante, una bambina in banca che piange, le porte della banca si aprono, lei esce e della bambina non c’è più traccia. Questa scena è stata ripresa da un video ma, a vedere la bambina, in realtà è stato solo un uomo, nessun’altro l’ha vista.

Nel video, infatti, si vedono le porte della banca che si aprono e poi si chiudono e l’uomo che aveva avvistato la bambina dice di non vederla più.

La vicenda è accaduta in Perù.

E’ difficile credere a storie come queste ma quando le si vivono in prima persona è anche frustrante non essere creduti.