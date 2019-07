Una mamma scrive sui social “Mia figlia di 5 anni paga affitto e bollette”

Una mamma americana ha preso una decisione importante, fa pagare alla propria bambina di soli 5 anni l’affitto, le bollette ecc. Questa sua decisione l’ha scritta sui social e ha così spiegato: “Faccio pagare l’affitto a mia figlia di 5 anni che ogni settimana riceve 7 dollari di paghetta. Le ho spiegato che nel mondo reale la maggior parte delle persone spende gran parte dello stipendio per le bollette. Mia figlia paga 5 dollari a settimana, un dollaro per l’affitto, uno per l’acqua e così via per luce, tv e cibo. Con i due dollari che le restano può fare ciò che vuole”.

La mamma, Essence Evans mette da parte i soldi che le da la sua bambina e dice che glieli restituirà quando la bambina avrà compiuto 18 anni e aggiunge: “Se a quell’età vorrà andare a vivere da sola avrà già una base di oltre 3mila dollari. Questa è una strategia che prepara il bambino al mondo reale, facendo capire il valore dei soldi”.

Le reazioni a questo post sono state varie, c’è chi ha apprezzato e chi ha criticato.