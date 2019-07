Uomo entra in un bar , mostra il distintivo e chiede di magiare gratis, cosa accade dopo

Una vicenda incredibile quella accaduta a Dunwoody, in Georgia.

Un uomo è entrato in un albergo, il Staybridge Hotel e ha chiesto di poter fare colazione e di non pagare. Ovviamente il titolare dell’albergo si è rifiutato e allora l’uomo ha preso dell’acqua che era sul bancone e l’ha buttata in faccia al titolare del locale e poi è andato via. Dopo un po’ di mesi è tornato. Il titolare appena l’ha visto l’ha riconosciuto ma l‘uomo, non pensando che ciò avvenisse ha mostrato un falso distinti vo da poliziotto e ha chiesto di poter fare colazione e di non pagare. Il titolare a quel punto ha chiamato le forze dell’ordine che lo hanno portato via.

E’ difficile che l’uomo tornerà ancora in quel locale pubblico ma se lo dovesse fare la polizia sarà pronta a portarlo in galera.