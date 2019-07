Uomo di 80 anni non si lava da quando ne aveva 20, come vive

Un uomo di 80 anni non entra in contatto con l’acqua da quando di anni ne aveva 20, dunque è da 60 anni che non si lava.

L’uomo, Amou questo è il suo nome è convinto che l’acqua porti malattie e per questo non la tocca e non la usa per lavarsi.

Lui è felice, sta bene e non intende cambiare le sue abitudini. Quando era ragazzo e fino a 20 anni è stato costretto dai genitori a lavarsi costantemente ma poi, diventato adulo ha potuto scegliere da solo e ha scelto di non lavarsi più.

Amou Haji è un iraniano e, pur essendo ormai sporchissimo, non ha alcun tipo di malanno.

Ad Amou piace tanto fumare la pipa e i capelli e la barba se li taglia con il fuoco.

Dorme all’aperto, sul terreno e ogni sera prima di addormentarsi guarda le stelle ed è felice così.