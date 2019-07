Partono in auto per il viaggio di nozze e il neo marito si ferma in una stazione di servizio, quello che accade dopo è sconvolgente

Una coppia, appena diventata marito e moglie, è partita per il viaggio di nozze.

La coppia, tedesca , durante il viaggio di ritorno ha fatto diverse tappe e la donna un po’ stanca ha deciso di sdraiarsi sul sedile posteriore per dormire un po’. Durante una delle soste è scesa dalla macchina per andare in bagno e il neo marito, non controllando se fosse ritornata in auto o meno, è ripartito lasciandola alla stazione di servizio.

La vicenda è avvenuta in Francia mentre erano diretti a Berlino.

La donna, che era scesa dall’auto solo per i propri bisogni fisiologici, non aveva portato con se il cellulare ne soldi ma per fortuna il marito se ne è accorto poco dopo ed è ritornato indietro. La moglie non si è neppure innervosita e la vicenda è finita in tutta tranquillità.