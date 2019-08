Juventus, dopo il sempre più probabile addio di Dybala, la maglia numero 10 potrebbe essere destinata a un grandissimo, Neymar

Sembra che la Juve per Neymar stia iniziando a fare sul serio. La pista Lukaku sembra destinata a fallire per i capricci dell’attuale numero 10 della Juve, Dybala.

La decisione di chiedere un ingaggio esorbitante per mandare a monte l’affare Lukaku da parte di Dybala non è per nulla piaciuta alla dirigenza bianconera.

La Juve, sembra aver deciso in queste ore, che Dybala non fa più parte del progetto futuro. I bianconeri avrebbero un sogno assegnare la maglia numero 10 nella scorsa stagione indossata proprio dal giocatore argentino al più forte giocatore brasiliano in attività, Neymar.

Neymar vuole a tutti i costi giocare in un campionato competitivo. In un primo momento il giocatore brasiliano aveva pensato a un ritorno al Barcellona. Frenato dal suo ingaggio faraonico e dall’acquisto di Griezmann la squadra spagnola sta in queste ore tentennando.

La Juve ha iniziato a cercare di comprendere se il giocatore è intenzionato a un eventuale passaggio in bianconero o meno.

Alcuni uomini dell’entourage del giocatore brasiliano hanno detto che a Neymar piacerebbe tantissimo giocare in coppia con Cristiano Ronaldo.

L’’ostacolo enorme da affrontare per la società bianconera è la richiesta del Psg. La squadra francese per la cessione di Neymar vorrebbe 300 milioni di euro.