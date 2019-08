Calciomercato Juve, clamorosi sviluppi sul caso Dybala un sms sta cambiando all’ultimo minuto la sua destinazione

E’ oramai guerra totale tra Juventus e Inter. I due club si stanno fronteggiando sul mercato con tutte le loro armi disponibili.

A Marotta ex dirigente Juventino, ora massimo responsabile del mercato nerazzurro non è per nulla piaciuta l’intromissione nell’affare Lukaku dei bianconeri.

Paratici, dirigente della Juve, aveva chiuso il clamoroso affare con il passaggio di Dybala al Manchester in cambio dell’oggetto dei desideri di Antonio Conte, il centravanti belga Lukaku.

Solo però, il dirigente bianconero, non ha fatto i conti con l’astuzia di Marotta che avrebbe inviato un sms a Dybala per tentare di convincerlo a rinunciare alla Premier per restare in Italia e accasarsi proprio in nerazzurro.

Secondo i diabolici piani di Marotta, Dybala potrebbe fare una coppia da mille e una notte in attacco con Lukaku.

Sembra che il messaggio inviato abbia sortito gli effetti sperati in casa nerazzurra. Dybala ha chiesto a dirigenti del Manchester un ingaggio astronomico, si parla di 20 milioni di euro all’anno.

I dirigenti dei Red hanno subito rifiutato di intavolare qualsiasi trattativa con il giocatore argentino.

Alla Juve, se Dybala, come sembra non accettasse, potrebbe a quel punto fare comodo lo scambio del giocatore argentino con Mauro Icardi, centravanti già collaudato per il campionato italiano.

L’Inter così avrebbe non uno ma due giocatori molto graditi per Antonio Conte, l’estroso Dybala e il centravanti di peso Lukaku.