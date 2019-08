Mamma unge il bambino di crema solare prima di esporlo al sole, cosa accade dopo è terribile

Una mamma ha unto il suo bambino di 5 anni Rhys Williams con una crema solare prima di esporlo al sole.

La vicenda si è svolta in Inghilterra e la crema solare usata è famosissima: la Banana Boat della Edgwell Personal Care.

La mamma, Ffion Roberts, ha applicato la crema il mattino e la sera ha visto che la pelle del bambino era arrossata ma ha attribuito il tutto all’esposizione al sole.

La mattina, invece, il bambino si è svegliato per dei dolori fortissimi su tutto il dorso e la pelle oltre ad essere molto rossa era ricoperta di anche tantissime vesciche.

La mamma ha raccontato così quello che è accaduto al suo bambino: “Ho notato che era un po’ rosso alla fine della giornata ma il giorno seguente si è svegliato con piccole vesciche che gradualmente sono peggiorate. L’ho portato dal medico per un consiglio e mi ha detto di coprire con una benda la zona, ma alle 7 di sera Rhys non era migliorato, così ho telefonato fuori orario e mi hanno detto di portarlo direttamente in ospedale. Lì gli sono stati apposti sulle spalle dei cerotti per l’ustione e dell’ibuprofene per il dolore”.

La mamma ha immediatamente sporto denuncia contro la Edgwell Personal Care, casa produttrice della crema solare Banana Boat.