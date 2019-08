Imprenditore va dalla maga per farsi predire il futuro, lei sbaglia tutto il suo presente e lui fa una cosa incredibile

Un uomo, un imprenditore di Teramo, si era rivolta ad una chiromante romana per sapere il suo futuro e per farsi consigliare sulla scelta di quale donna fra le tre che frequentava andava meglio per lui.

La donna, dopo aver preso la sfera di cristallo, ha iniziato a dire all’uomo situazioni e circostanze del presente assolutamente sbagliate, come ad esempio che aveva problemi con la moglie ma l’uomo non era sposato.

Gli ha anche detto che aveva problemi finanziari ma l’uomo è un ricchissimo imprenditore con una stabile situazione economica. L’uomo cominciava a dare segni di grande insofferenza perché si sentiva derubato del compenso che aveva dato alla donna. Quando, alla fine, la donna ha detto che per colpa di un malocchio aveva problemi con la sua virilità, lui che aveva tre fidanzate e non sapeva quale scegliere, ha preso la sfera di cristallo e l’ha sbattuta violentemente in testa alla maga.

La donna è finita in ospedale.