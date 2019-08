Ha in tasca un assegno da 41 mila dollari, entra in un bar per bere qualcosa poi accade l’imprevedibile

Un uomo aveva in tasca un assegno da 41.000,00 euro ed è entrato in un bar per bere qualcosa. Dopo di che non ricorda più nulla e si sveglia in un vicolo senza pantaloni ma con le scarpe.

L’uomo, al suo risveglio, ricordandosi cosa aveva in tasca, è andato dalla polizia in quello stato e ha spiegato cosa gli era accaduto.

La vicenda è accaduta nello stato del Wisconsin.

Per fortuna qualcuno di onesto ha ritrovato il pantalone con dentro ancora l’assegno e lo ha portato in polizia e così è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Una vicenda dai contorni poco chiari che, però, ha avuto un finale positivo.