Ragazza viene “eletta” la più brutta dell’Istituto da molti suo compagni di scuola, la sua risposta però è esemplare

Un gruppo di studenti ha lanciato un sondaggio su Ask.fm per far votare tutto l’istituto la studentessa più brutta.

L’istituto è la Holy Trinity Regional High di Torbay in Canada e suoi studenti hanno “eletto”, quasi all’unanimità, come la ragazza più brutta della scuola la 17enne Lynelle Cantwell.

Però la ragazza ha risposto in modo esemplare alla sua elezione e alle tante critiche sul suo aspetto fisico avute sul sito.

La 17enne ha scritto sui social che :“A chi ha fatto il sondaggio mi dispiace che la tua vita sia così infelice da dover rovinare quella degli altri. Alle dodici persone che mi hanno votato: mi dispiace anche per voi. Mi dispiace che non mi conosciate come persona. So di non essere bellissima da guardare, so di avere il doppio mento e la taglia XL. Ma mi dispiace per voi, non per me. Mi dispiace che vi divertiate solo facendo sentire le persone una m…a. Mi dispiace che non avrete mai l’opportunità di conoscermi come persona”.

La ragazza ha detto che non sarà certamente bella da vedersi, per il momento, ma ha tante altre qualità come la gentilezza e la disponibilità.

Poi ha rimarcato dicendo che siccome non è perfetta non significa essere brutta.